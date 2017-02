Médiation. Les enquêtes électorales

La campagne électorale actuellement a du mal à se concentrer sur le programme des candidats. Les rebondissements judicaires sont des épisodes que nos JT ne peuvent ignorer, ils orientent l’actualité politique du moment, et qu’elle nous plaise ou pas, nous ne devons d’en informer ceux qui nous regardent. Nous évoquerons, encore aujourd’hui le dernier chapitre en date de l’affaire Fillon, le Parquet national financier ayant annoncé ne pas envisager "en l'état" de classement sans suite. Marine Le Pen est, également sous le feu des projecteurs de la justice et nous avons, bien évidemment, expliqué les soupçons d’emplois fictifs qui pèsent sur ses assistants parlementaires européens, une enquête judiciaire est en cours côté français mais cette instruction ne donne pas lieu, pour l’instant, à des procédures significatives qui nécessitent un traitement médiatique. Les autres candidats ne font pas l’objet d’une enquête préliminaire et ne sont donc pas au centre d’un feuilleton judiciaire.