Médiation. Les feux de la Saint-Sylvestre

Les réveillons ont leur lot d’incidents, les voitures brulées marquent dans certains quartiers le passage à la nouvelle année, un fait divers récurrent. Certes, le nombre de véhicules endommagés par cette violence urbaine a fait débat et la polémique a pris fin hier après que le ministère de l’intérieur a précisé les chiffres et revu le bilan de ces dégradations à la hausse. Cette information a été, je le précise, donnée et détaillée, à maintes reprises, dans les éditions de notre chaine LCI. Les journaux de TF1 s’adressent à un plus grand nombre de téléspectateurs et leur ligne éditoriale n’est pas guidée par une actualité brute. Notre souhait est de communiquer, en toute objectivité, à ceux qui nous regardent les évènements marquants du jour et non d’alimenter des controverses. Les discussions argumentées, les différences d'opinion ont pleinement leur place sur LCI, sur TF1 le temps nous est davantage compté. Nos rédactions se complètent et s’équilibrent quand l'information l'exige.