Médiation. Les logements des très pauvres

Nous avons réalisé un reportage sur le mal-logement suite au rapport annuel de la fondation Abbe Pierre. Pour cela nous avons braqué notre caméra sur le bidonville du Débonnaire situé à Metz. Les services sociaux de la mairie et la fondation améliorent, tant bien que mal, ces habitations précaires . A cet exemple, nous avons présenté les chiffres énoncés dans le rapport, un encadré habituel dans nos JT que nous nommons "la minute pour comprendre". Pour la première fois, les travailleurs immigrés et les gens du voyage les plus modestes figurent officiellement parmi les mal-logés et c’est ce que nous avons précisé, rien de plus. 206 000 gens du voyage vivent, aujourd’hui, dans des endroits insalubres… qu’ils soient Roms, Tziganes, Bohémiens, Manouches ou autres importent peu, nous n’avons pas ciblé une origine culturelle particulière, nous avons simplement parlé de familles... dans le besoin.