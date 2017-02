Médiation. Loi n° 2016-506 du 25 avril 2016…

La présence antenne des candidats à la présidentielle est contrôlée et supervisée par le CSA. Les règles applicables pendant la campagne électorale sont les mêmes pour tous les médias audiovisuels, aucune dérogation n’est admise. Pour le moment, le principe d’équité gouverne les débats médiatiques. Tous les politiques n’ont pas le même poids électoral, la même notoriété, la même influence… Selon la loi de modernisation de l’élection présidentielle du 25 avril 2016 cette mesure, législative donc, restera en vigueur sur nos chaines jusqu’au début de la campagne officielle, c’est-à-dire le 10 avril 2017, deux semaines avant le 1er tour. A partir de cette date, tous les candidats déclarés et légitimes seront sur la même ligne de départ et d’arrivée, chronomètre à l’appui. Le débat démocratique qui opposera 5 favoris le 20 mars sur TF1 et LCI n’exclut pas de nos antennes les autres candidats, leur présence dans nos JT est, d’ores et déjà, requise. Il va de soi qu’un débat programmé après le 10 avril, en période électorale où seule l’égalité prévaut, rend obligatoire sur notre plateau la présence de tous les candidats. Pour l’heure, ce choix n’est pas le nôtre.