Médiation : maladie le long du fleuve et colère plus loin

Je suis Guyanaise, je me permets de vous écrire pour vous exprimer ma consternation quant à votre reportage de samedi 24 mars concernant l'épidémie du SIDA qui sévit en Guyane. Tout d'abord je déplore l'introduction du reportage via un laïus peu représentatif des mouvements sociaux qui sont menés par la population guyanaise depuis plusieurs jours. La Guyane vit au rythme de soulèvements sociaux or les médias sont au service de la transmission d'information et non vecteur d’éléments factuels décontextualisés… LIRE LA SUITE...