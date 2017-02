Médiation. Meeting et jets de peinture

Les opposants à Marine Le Pen contestaient sa venue à Nantes et avaient promis de perturber son meeting. Un important dispositif de sécurité avait été déployé contre ces manifestants. Des débordements ont, effectivement, eu lieu, des projectiles ont été lancés contre les forces de l’ordre qui ont riposté à l’aide de gaz lacrymogène. Ces faits constatés par nos envoyés spéciaux ont été relatés dans quatre de nos journaux sur TF1 : samedi 20H , dimanche 13H et 20H et lundi 13H. LCI a assuré plusieurs interventions en direct dans ses éditions pour parler de ces incidents. Cet évènement ne pouvait être considéré comme majeur et ne nécessitait pas de reléguer les autres informations du jour sur le banc de touche. Nos rédactions savent évaluer l’importance d’une actualité et ne pas la grossir plus que de raison. Nos choix éditoriaux se veulent réfléchis et responsables.