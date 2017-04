Médiation. Neutralité sans limite

J’ai sélectionné votre remarque parmi tant d’autres du même type. En cette période sensible, les réactions de nos téléspectateurs à notre lecture politique des évènements du jour sont, disons, épidermiques…. Certes, les audiences de nos journaux nous confortent dans nos choix mais ceux qui considèrent nos analyses éditoriales impartiales et honnêtes ne nous le font pas savoir et, c’est bien dommage. Mes interlocuteurs sont, principalement, les mécontents et c’est à eux que je m’adresse. Notre principal objectif est d’informer du mieux possible le plus grand nombre de personnes. Notre cible est vaste et entend séduire les partisans de tous les candidats. Notre neutralité fait notre force, c’est en quelque sorte notre ADN, nous sommes un média de masse qui se refuse à choyer un camp plutôt qu’un autre. Ma réponse peut paraitre un peu pompeuse, elle espère simplement mettre les points sur les i et calmer l’hostilité des éternels insatisfaits. Les électeurs s’informent en nous regardant et conservent leur liberté de pensée en actionnant leurs neurones Dimanche, ce sont eux qui désigneront les deux finalistes, pas les JT.