Médiation. Place aux autres…

L’affaire Fillon n’est pas close mais le débat lié au candidat légitime des Républicains a été déclaré officiellement clos. En clair, la campagne électorale ne devrait plus être polluée dans nos éditions par des perquisitions, des défections et une guerre d’ego entre leaders de droite. Les projets des candidats seront passés à la loupe plus sereinement dans nos JT. Les programmes de ceux qui n’ont, a priori, que peu de chance d’obtenir le premier rôle dans cette course à l’Elysée sont d’ores et déjà invités dans nos journaux et seront présents sur notre plateau dans le 20 heures de la semaine prochaine. Je vous précise ou vous rappelle que le temps d’antenne pour cette élection majeure ne s’improvise pas, tous les médias audiovisuels sont soumis aux mêmes règles régulées par le CSA. Cette règlementation stricte n’autorise aucune dérogation. Nos rédactions l’appliquent à la lettre et respectent cet équilibre législatif, comme il se doit.