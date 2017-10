Médiation. Service après-vente d’un mandat élyséen

L’information n’a pas de frontière politique, les opinions des uns et des autres existent sur nos chaines et les relayer est, très officiellement, dans notre ADN. Lorsque ce sont les anciens présidents de la République qui s’expriment, nos micros ne font pas la sourde oreille. Face aux changements engendrés par leur remplaçant, leurs réactions sont, pour le moins, légitimes. Nous avons donné la parole, à maintes reprises, à Nicolas Sarkozy, Il serait étonnant que nous ne fassions pas de même avec son successeur. La nouvelle vie de François Hollande n’est pas sans intérêt et notre reportage prouve, s’il en était besoin, que l’ancien chef de l’Etat conserve une place dans le jeu politique. Il n’est certes plus sur le devant de la scène mais n’a pas, pour autant, tourné la page et laissé derrière lui ses affinités avec le Parti socialiste.