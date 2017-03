Médiation. Un déplacement à suivre

Les affaires politico-judiciaires qui touchent de près ou de loin les candidats à la présidentielle sont suivies attentivement par notre rédaction, celle concernant Emmanuel Macron dévoilée par le Canard enchainé ne fait pas exception. Mais s’intéresser à un dossier ne consiste pas systématiquement à l’évoquer à l’antenne. Cette affaire est en attente de traitement dans nos JT et tant que le parquet national financier (PNF) ne déclenche pas une enquête préliminaire, elle le restera. Le PNF réclame plus d’informations auprès de l’Inspection générale des finances pour envisager une éventuelle procédure. Cette polémique est liée à un dysfonctionnement dans l’organisation d’un déplacement professionnel de l’ex- ministre à Las Vegas en 2016, le choix du prestataire n’ayant, a priori, pas répondu aux règles d’usage. Si ce non-respect est confirmé, notre silence ne sera plus.