Médiation. Un médicament "indésirable"

Il y a effectivement des évènements graves de par le monde qui nécessiteraient un suivi quotidien dans nos éditions. La guerre, la misère, les massacres, les migrants, le terrorisme, la faim ne se solutionnent pas en un jour et ce sont ces thèmes qui devraient être abordés régulièrement et en priorité dans nos JT. Ils y sont présents, certes, mais pas suffisamment compte tenu de leur ampleur… Ce préambule permet de moduler votre critique car concernant la polémique sur le "Lévothyrox", nous en avons annoncé et expliqué tous les épisodes. L’ancienne formule, la nouvelle, les effets indésirables, les ruptures de stock, le médicament remplaçant, la solution temporaire… Le dernier sujet en date sur ce dossier sensible a été diffusé lundi dernier. Les 3 millions de malades qui souffrent de la thyroïde ne sont pas systématiquement victimes de malaises, bien peu parlent de scandale sanitaire. Ceux qui se plaignent de nausées, de vertiges représentent , officiellement, moins de 1% des patients.