Médiation. Un outil démocratique

Les sujets abordés dans ce premier débat ont été préalablement définis. Deux autres suivront au cours desquels d’autres dossiers sensibles seront décortiqués. Au menu de celui diffusé hier soir par le groupe TF1 trois thématiques étaient prévues : les questions économiques et sociales, le terrorisme et les problèmes de la République, de la laïcité et de l'islam de France. L’Europe et l’écologie ne figuraient dans notre cahier des charges et dans un tel débat, dans une telle confrontation les médias organisateurs sont un peu aux ordres de la Haute Autorité qui supervise la primaire. Conformément aux directives, les candidats ont parlé du quinquennat actuel et présentaient leurs grandes idées pour l’avenir sur plan économique et politique. Avant le second tour, comme pour la primaire de Droite et du Centre, les deux finalistes élargiront leur discours dans une dernière rencontre sur notre chaine, ils devraient y évoquer les préoccupations et les attentes des électeurs de gauche et ce… dans tous les domaines.