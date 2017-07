Médiation. Un petit bout de place pour les autres

Les élections achevées, les Français dans le besoin ont vu leur temps d’antenne se réduire dans certains de nos journaux. L’arrivée de la période estivale avec ses traditionnels sujets "vacances" va laisser, je le crains, peu de place aux plus démunis même si ils ne seront pas oubliés pour autant. Nos journaux s’adressent à tout le monde et parlent de tout le monde et privilégient comme repère le plus grand nombre de personnes. Notre critère de sélection est fondé sur la moyenne. Nous avons l’habitude d’illustrer un fait de société, une décision gouvernementale en projetant ses conséquences, son impact sur une famille qui représente cette moyenne nationale. Les riches et les pauvres sont, par conséquent, déclassés, les premiers ne s’en offusquent guère, les seconds le regrettent.