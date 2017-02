Médiation. Un petit garçon de 5 ans

Les faits divers sordides sont rarement relatés dans nos journaux, des drames familiaux effroyables dont le seul récit bouleverse et glace le sang pour ne pas dire davantage…Le décès de Yanis est l’un deux. Ce petit garçon puni à mort par le compagnon de sa mère pour un simple pipi au lit n’avait que 5 ans. L'Observatoire de l'action sociale estime à près de 100 000 le nombre de cas connus d’enfants en danger, 19 000 seraient victimes de mauvais traitements, de coups infligés par leurs parents…près de 700 meurent chaque année, c’est-à-dire en moyenne deux par jour. Nous faisons, régulièrement des sujets sur la maltraitance infantile mais nos reportages ne s’intéressent pas à un décès précis, ils se veulent plus complets, plus généraux…sauf exception, bien sûr. L’affaire Theo relève quant à elle, certes, a priori également de maltraitance mais c’est d’une éventuelle bavure policière dont parlent nos chaines. Deux affaires, deux types de violence qui n’impliquent pas le même regard médiatique.