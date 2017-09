Médiation. Un seul message à la Sorbonne

Votre couleur politique ne fait aucun doute la nôtre est, je vous le certifie, parfaitement neutre. Parler d’un évènement dans nos JT peut conduire à le grossir plus que de raison, un choix éditorial basé sur une mauvaise analyse relève, d'ailleurs, d’amateurisme. Le nécessaire équilibre entre la droite et la gauche dans nos diffusions n’implique pas un déséquilibre de l’information. Dans nos journaux, nous sélectionnons et hiérarchisons les faits marquants du jour. Une manifestation pointe le bout de son nez ou bien davantage dans nos éditions, si et seulement si, elle est d’une ampleur conséquente. Or hier, devant la Sorbonne, le rassemblement totalisait 200 personnes, soit une faible mobilisation de l’aveu même d'un des organisateurs.