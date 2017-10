Médiation. Une liste de noms en attente

Il ne faut confondre hommage, recueillement et droit à l’information. Les noms des morts de Nice, du Bataclan pour ne citer qu’eux ont été publiés sur nos sites, en temps et en heure. L’identité de toutes les victimes du tueur de Las Vegas n’est, pour l’heure, pas établie. En règle générale, la douleur des familles qui ont perdu un proche dans de tels massacres est à respecter, à protéger même, leurs larmes, leurs cris ne sont pas une information en soi. En revanche, l’auteur de ce carnage ne bénéficie pas de la même attention, les raisons de son geste laissent perplexes les enquêteurs et suscitent l’incompréhension. Cette énigme que le FBI tente de résoudre, nous en faisons état dans nos JT sans pour autant glorifier le responsable de ce carnage.