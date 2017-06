Médiation. Les portes de l’exception

Merci, de nous avoir permis de replonger dans la Grotte de Lascaux, merci aux équipes de TF1 pour cette visite originale de Lascaux !! Bravo pour cet époustouflant et poétique voyage dans la grotte de Lascaux . Superbe, un travail de fou et l'art de nous transporter là-bas. Je n'ai pas les mots pour qualifier cette visite de Lascaux. Fantastique, Magnifique grâce à vous tous, le temps a été suspendu pour l'éternité avec cette visite de Lascaux ! Très réaliste, commentaires immersifs, super expérience ! ... etc LIRE LA RÉPONSE :