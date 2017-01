Médiation. Wait and see

Contrairement à son prédécesseur, la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine n’a pas déclenché enthousiasme et euphorie dans la presse française et dans nos JT en particulier. Les journalistes ont, il est vrai tendance, à mettre sur un piédestal un candidat plutôt qu’un autre quand les élections se déroulent hors de notre République. En France, la législation en vigueur impose à l’ensemble des médias audiovisuels une totale impartialité en période électorale. Nos confrères étrangers, en revanche, n’hésitent pas à afficher leur préférence. Mais en France, ce sont les électeurs français qui décident et choisissent le gagnant et aux USA, ce sont les électeurs américains qui ont élu Donald Trump à la Maison Blanche et non la presse française. A notre décharge, avoir un esprit critique même exacerbé est une qualité dans notre métier.