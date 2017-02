2-3 choses à savoir sur la douche

Tout de suite après le sport ?

Patienter entre 10 à 15 minutes permet d’abaisser la fréquence cardiaque et la température corporelle. Durant cette phase de retour au calme, on s’étire, on prend une collation, on s’hydrate. Ainsi en ne vous jetant pas sous une douche trop chaude ou trop froide vous ne risquez pas de stresser à mauvais escient à votre organisme. Commencez par de l’eau tiède entre 30 et 37° puis baisser ou augmenter l’eau froide afin qu’elle devienne relaxante ou tonifiante. À vous de voir.