"J'ai pas le temps": 5 ustensiles pour préparer vos fruits et légumes en moins de 5 minutes

On les voit passer entre deux appareils pour se faire les abdos dans les émissions de téléshopping sans trop y prêter attention. Ces petits ustensiles qui ne paient souvent pas de mine nous font pourtant gagner un temps fou une fois en cuisine. Parce qu’il faut bien l’avouer, en rentrant du travail, on n’a souvent pas franchement envie de se lancer dans la confection d’un plat 2 étoiles. Alors autant aller un peu plus vite lors de l’étape la plus fastidieuse (et la plus barbante), le tout sans se couper les doigts et à petits prix avec cette sélection d’ustensiles parfois miracles.