Achat par carte bancaire : le plafond du paiement sans contact bientôt relevé à 30 euros

Largement répandu dans les pays anglo-saxons, en France, les premières expérimentations de paiement sans contact ont débuté en 2010. La fonctionnalité se veut destinée aux petits achats de la vie quotidienne. D'après les chiffres du groupement des cartes bancaires, en décembre 2016, plus de 40 millions de cartes sont équipées du sans-contact, soit 63, 5% du parc des cartes bancaires. En face, 494.000 commerçants sont occupés de terminaux permettant ce paiement.





Les avantages avancés sont nombreux : plus de carte à insérer, gain de temps, plus de problème d’oubli de code, fraude éventuelle limitée, le paiement offrant un niveau de sécurité suffisant et la somme à payer étant très limitée.





Mais le paiement sans contact présente aussi d'importants risques aussi de piratage, souvent pointés par les professionnels de la sécurité informatique. En cas de perte ou de vol de carte bancaire par exemple, si le consommateur ne fait pas opposition très rapidement, cela permet à n’importe qui de s’en servir ; il est aussi possible d'utiliser de votre carte sans contact à partir d’un téléphone. La carte, même rangée dans la poche, peut ainsi être fraudée à distance. Les informations personnelles (nom, prénom, coordonnées postales et téléphoniques) peuvent également être exploitées par des hackers grâce au paiement sans contact. Il est possible de supprimer cette option sans contact, en appelant son conseiller clientèle.