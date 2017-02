Attention, le sel se cache partout

Des astuces pour lever le pied sur la salière ? 1) radicale – On utilise un maximum de produits bruts, non préparés et on lève le pied sur les plats cuisinés, les quiches ou les sauces. On peut aussi réduire par deux la quantité de sel dans l’eau de cuisson des pâtes, du riz et des légumes. 2) gustative – On joue avec les épices (cumin, paprika, baies, muscade…) et les herbes aromatiques lyophilisées, fraiches ou surgelées (thym aneth ciboulette persil basilic coriandre). Les herbes de Provence, l’ail, les oignons, les échalotes, le citron (jaune ou vert) et le poivre (noir, rouge, blanc) s’avèrent autant de moyens de rehausser les saveurs d’un plat. 3) créative - À l’apéritif en fonction des saisons, les tomates cerises trouveront aussi leur place à côté des amandes et des pistaches brutes ou grillées et salées à la maison. On ne renonce pas à tout mais on fait de nouvelles associations. Le jambon cru se marie à la salade tout comme le saumon fumé, à condition de ne pas mettre de sel dans l’assaisonnement.





Enfin les enfants, pour les bébés de 0 à 9 mois, pas de sel. Entre 18 mois et 3 ans, c’est moins de 2 g et pour les plus grands, ils ne touchent pas à la salière tant qu’ils n’ont pas gouté leur assiette.