Beurres et margarines : attention aux idées reçues

Les Français consomment 7,4 kilogrammes de beurre par an. Mais sont-ils plus salé que doux ?

Selon une étude BVA, 6 français sur 10 préfèrent le beurre doux. En Ile-de-France et dans le nord Ouest, c’est le salé qui l’emporte.





On lui reproche d’être calorique. Une noisette de 10g correspond à 75kcal. Soit. Mais pour justifier de la dénomination « beurre », le produit doit impérativement contenir 82% de matières grasses, 16% d’eau maxumum et 2% de sels minéraux. De plus, il contient naturellement de la vitamine A et D.