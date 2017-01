Cernes : ce qui marche vraiment

Les solutions

Fragile, cette peau fine l’est 4 fois plus que le reste de la peau du visage. Peu pourvue en collagène et élastine, deux éléments qui apportent résistance et élasticité, cette zone mérite donc toute l’attention. Donc on limite autant que possible l'alcool et le tabac qui ont une incidence sur la circulation sanguine. On dort car après plusieurs nuits de sommeil en général on a quand même meilleure mine. Et puis, on hydrate matin et soir en misant sur la vitamine E. Les produits de soin comme de cosmétique ne manquent pas des patchs aux anticernes en passant par des moyens bien plus intrusifs que sont les injections et la chirurgie.