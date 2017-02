Chandeleur : une recette originale de crêpes croustillantes clémentine et safran, par un chef étoilé

Le chef a choisi de cuire ses crêpes avec une machine à panini ou un gaufrier, afin de leur donner un aspect croustillant.

La machine doit être préchauffée à 250 degrés. Avant de verser la pâte, mettez du beurre clarifié sur les deux plaques celle du haut et celle du bas.

Versez la pâte et la laisser cuire quelques instants. Elle doit être dorée. Après l'avoir sortie du four, posez la crêpe sur une grille et saupoudrez-là de sucre glace. Enfournez -là quelques instant dans un four en position grill, cela donnera un goût caramélisé.