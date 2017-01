Déchets électriques : les Français prennent goût au recyclage

Bonne nouvelle ! Les Français ont, en moyenne, recyclé 10 kilos de déchets d’équipements électroniques et électriques en 2016. Joli score, quand on sait qu’en 2009, seuls 5.9 kilos l’étaient. Mais qu’est-ce qu’un déchet d'équipement électronique et électrique (DEEE) ? Ce sont tous les objets qui vont de la clé USB au frigo en passant par les téléphones et les ordis, les prises électriques, les batteries externes, ou encore les sèche-cheveux, les consoles de jeux, les perceuses et l'incontournable grille-pain.





Et ce sont plus de 99 objets électriques qu'ont chez eux les Francais, dont plus d'une dizaine qui ne fonctionne plus selon Eco-systèmes, l'organisme qui collecte 80% de ces déchets.