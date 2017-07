Maillot de bain : Doit-on s'attendre à un retour du string et du tanga sur les plages, cet été ?

"Son petit itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit bikini..." Cette chanson de Richard Anthony résonne comme un classique, sur les réseaux sociaux, depuis quelques mois. Sur les comptes sociaux des stars et des blogueuses, la fesse se dévoile de plus en plus, les maillots semblent fondre comme neige au soleil et surtout. Emily Ratajkowski, Kim Kardashian et autres starlettes affichent fièrement leur fessier sur les plages du monde entier -sans oublier de relayer le cliché sur leur compte Instagram ou facebook - et n'hésite pas à porter le fameux "tout petit, petit bikini".









Si les stars sont souvent les premières à lancer une tendance, doit-on pour autant s'attendre à voir déferler un tsunami de micro-maillots de bain sur nos plages françaises cet été ? Pas sûr. LCI a demandé à Chelsea Marie, styliste lingerie chez Carlin International, un bureau de tendance parisien, de nous éclairer sur la question.