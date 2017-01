Épiphanie : les 3 astuces de Christophe Michalak pour réussir à tous les coups une Galette des Rois

« Une fois qu’on a la pâte feuilletée, il suffit de faire la crème d’amande qui est une recette relativement simple » continue le champion du monde de pâtisserie de 2005. Il faut mettre quasiment la même quantité de sucre glace, d’amandes en poudre et de beurre, et y ajouter deux œufs. Il faut travailler le beurre au fouet pour le réduire en pommade. Ajoutez le sucre. Ensuite, ajoutez un œuf, la moitié de la poudre d’amandes, le 2e œuf et le reste de poudre d’amandes.