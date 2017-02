Faire soi-même ses produits ménagers, c’est possible

DO IT YOURSELF - C’est la nouvelle tendance : fabriquer soi-même ses produits ménagers, de façon naturelle et saine. Une aubaine pour la santé, mais aussi pour le porte-monnaie. Durant ce stage, les inscrits apprennent à fabriquer leur lessive ou encore leur nettoyant. La méfiance à l’égard de certains produits ménagers traditionnels est la raison principale à la multiplication de ces stages qui séduisent de plus en plus.