Foie gras, volaille, vin et bûche glacée, le quizz diététique spécial fêtes

La viande blanche est moins calorique que la viande rouge

VRAI & FAUX : Si le blanc de poulet est effectivement moins calorique qu'une tranche de steak. Une cuisse l'est plus, à poids égal, qu'un pavé de bavette. Et puis qui dit volaille, ne dit pas toujours maigre. Si le poulet et la dinde s'en sortent haut la main, l'oie, quant à elle, fera virer dans le rouge l'aiguille des calories – L'oie rôtie affiche 247 pour 100 g quand le blanc de poulet rôti est 104 pour 100 g . Côté viande de bœuf, les morceaux pour le bourguignon sont à 102 pour 100 g.