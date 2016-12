Objectif récup entre deux fêtes

L'objectif est avant tout de permettre à l'estomac de retroiuver une taille normale (1 à 1,5 litre). Cet impératif concerne les adultes comme les enfants, qui eux aussi mangent plus à cette période de l'année. Du coup entre deux fêtes, on peut manger ainsi : 1) reprendre la formule classique entrée plat dessert afin de ne pas s'affamer et de ne pas grignotter. 2) réintroduire les légumes et les fuits afn de faire le plein de fibres et de vitamines tout en donnant un petit coup de pouce au transit intestinal. 3) boire... de l'eau, du thé, des infusions pour être à 1,5L par jour parce que s'hydrater c'est récupérer. 4) se bouger, c'est aussi un bon moyen pour l’organisme pour tout remettre en place par ce qu'on recommence le 31 !