VIDEO - L'oeil de Bridoulot du 9 février 2017 : les étoiles du guide Michelin

A l'origine, le guide Michelin avait vocation à aider les automobilistes pendant leur voyage leur indiquant où trouver des stations essence, des pneus (bien sûr) et des restaurants. La cuisine est jugée non seulement selon la qualité des produits et l’exécution des plats mais aussi selon le circuit d'approvisionnement ou l'empreinte écologique.





