Hard-discount : un nouveau modèle pour rebondir

Depuis quelques années, le hard-discount est prisé par les Français. Ces enseignes, à prix cassés et aux produits de qualité moyenne, se sont beaucoup développées dans les années 1990. Aujourd’hui, ce modèle ne fonctionne plus et les magasins ont dû monter en gamme : pour survivre mais aussi pour se développer. Focus sur l’une d’entre-elles, en Normandie.