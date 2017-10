Chaussures, hauts, lunettes... Hello Kitty s'invite dans votre dressing (et non, ce n'est pas régressif)

Cette semaine, c'est la collection issue de la collaboration entre le site Asos et Hello Kitty qui sera disponible. Au programme : 40 pièces parmi lesquelles de nombreux pulls et sweats, des robes à sequins et des chemises, des marinières, des sacs et bijoux. Et, notre coup de coeur, une paire de sandales au gros noeud rouge pailleté. Pour les prix, il faudra attendre jeudi. Les plus impatientes pourront se jeter sur les articles de la collection Hello Kitty x Lazy Oaf, également à la vente sur Asos.