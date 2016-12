Huîtres : les ouvrir sans se blesser, c'est possible

Si ouvrir les huîtres est pour certains un jeu d'enfants, d'autres bataillent pour faire céder le coquillage avec le risque de se blesser. Par an, sont recensés 2 000 accidents en France, concentrés sur les mois de décembre et janvier avec 40% des accidents. Le couteau qui dérape provoque des plaies et des écorchures, mais dans 48% des cas, la coupure atteint les nerfs ou les tendons au niveau de la paume, avec pour risque majeur une perte de fonctionnalité de certains doigts.