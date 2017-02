On a testé la vie sans téléphone portable, et c'est loin d'être évident...

En mode détox de portable, accessoire que l'on consulte, en moyenne plus de 221 fois par jour selon l'étude Tecmark, j'ai décidé de vivre sans 06 pendant deux semaines. Injouable ? Non, mais pas évident. Retour sur une expérience riche en galères et en enseignements. Voici trois galères type et vécues à maintes reprises.





Galère 1 : permier jour - 10h, je sors de rendez-vous et file à la station de métro et là pas de bol, la station est fermée. J’aurais eu mon smartphone j‘aurais trouvé en 2 secondes la station la plus proche. Mais là, dans ce quartier que je ne connais pas, j’ai mis plus d’un quart à trouver le métro. 1) Je me suis perdue 2) Je ne suis pas sur la bonne ligne. Cerise sur le gâteau, partie un peu vite de la maison, je n’ai ni livre, ni magazine, ni musique. 25 stations à gober les mouches, ça vous plombe l’humeur.