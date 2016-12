JT WE – Benoît Vidal s'inspire des sommets savoyards pour régaler ses clients

Benoît Vidal, 2 étoiles Michelin est un grand chef de montagne version nouvelle vague. Il porte au plus haut les couleurs de la gastronomie. Formé chez les plus grands, ce catalan d'origine est tombé amoureux de la Savoie et du petit hameau du Fornet situé à 2000m d'altitude près de Val d'Isère. Il régale ses clients avec des produits d'exception qu'il transforme avec raffinement.