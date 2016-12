JT WE – Le Frost, un thé noir d’excellence, cueilli en hiver

Pour découvrir le Frost, le thé gelé en français, il faut se rendre en Inde. Dans le sud du pays, dans les montagnes Nilgri, il est récolté à la main, après les gelées de l’hiver. Comme le vin, il possède son propre terroir, sa propre identité. Le résultat est un subtil arôme doux et fleuri. Rare et délicat, il est l’un des thés les plus chers au monde.