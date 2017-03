L’indétrônable Foire du Trône dans le rétroviseur

A l’approche de l’ouverture de la foire du Trône, retour sur l’histoire de cet événement festif dont la première mention remonte ... à l’an 957. Jeux, manèges et attractions sont devenues de plus en plus sophistiquées… Au fil du temps, la foire du Trône s’est adaptée grâce à des générations de forains passionnés et un public indéfectible.