La consommation de poisson frais repart à la hausse

Les Français en mangent en moyenne 30 kilos par an, après l'avoir longtemps délaissé. Pour la première fois depuis cinq ans, les ventes de poisson frais repartent à la hausse malgré un prix moyen de 13,88 euros le kilo, en hausse de 6%. Le lieu, le merlan, la lotte et le merlu sont particulièrement prisés. Il est conseillé de consommer un poisson maigre et un poisson gras par semaine, en raison de la pollution aux métaux.