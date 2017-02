Le bordel, une piste vers le bonheur ?

Avec Jennifer Mc Cartney qui vient de sortir en France De la joie d’être bordélique, le bazar a, de nouveau, le vent en poupe. Après la tendance "on range tout" où les intérieurs doivent ressembler à ceux des magazines de déco sous peine d'être un looser, le bordel pourrait bien être ériger en art de vivre. Et des études scientifiques lui donnent raison. Des chercheurs de Yale ont révélé récemment que la zone du cerveau associée à la douleur est stimulée quand on se débarrasse des objets du quotidien. Une étude menée en 2014 par une psychologue américaine démontre que les environnements chaotiques s'avèrent propices aux idées nouvelles. Sans compter qu’avoir à se rappeler où se trouve son ordi ou ses palmes stimule les neurones.