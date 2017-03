Le savon revient à la mode

Chaque Français en utilise un kilo et demi par an dans sa cuisine ou dans sa salle de bain. Supplanté par le gel douche, le savon refait cependant surface, jugé plus écologique, plus économique et plus naturel. Certains fabricants de savon de Marseille ont ainsi vu leur chiffre d’affaire augmenter jusqu’à 25% par rapport à l’année dernière.