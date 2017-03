Le thé, boisson à succès

Avec l’eau, le thé est la boisson la plus consommée au monde. Antioxydant, drainant, facile à digérer… Le breuvage, paré de mille vertus, se consomme trois fois plus qu’il y a 25 ans. Les Français en consomment 230 grammes par an, soit dix fois moins que nos voisins d'Outre-Manche.