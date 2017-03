Les bananes "mieux que bio" (mais pas bio) des producteurs antillais interdites de pub

"La banane française mieux que bio c'est possible" : vous n'êtes pas près de revoir cette publicité largement relayée ces dernières semaines dans la presse écrite, en ligne et à la radio. La diffusion de cette campagne de pub pour le compte de l’Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique (UGPban) est en effet désormais interdite, car elle brouille les pistes pour le consommateur. La filière, qui cherche à s'approcher du bio, dénonce de son côté la concurrence déloyale des producteurs d'Amérique latine. Explications.