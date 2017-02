Les boîtes de conserve séduisent toujours les Français

MIAM - Pratiques et peu chères, les conserves séduisent. Pour ne rien gâcher, aujourd'hui, le choix du consommateur est vaste : une multitude plats préparés s'offrent à lui sur les étals afin de satisfaire, au mieux, les cuisiniers pressés. Les Français consomment, en moyenne, 50 kg de conserves par an et par personne, ce qui fait de la France le premier consommateur européen en la matière...