Elles sont une institution sur l’île de Ré : les glaces de la famille Cathala. 63 parfums, des plus classiques aux plus audacieux : camembert ou huitre et caviar. Derrière ce succès, un boulanger qui a eu l’inspiration de proposer des glaces "maison" aux premiers vacanciers il y a 45 ans, et qui a su accompagner la transformation d’une île de pêcheurs en haut lieu du tourisme.