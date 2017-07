Les sorties d'été de Mathilde # 1 - Trois anecdotes méconnues sur la Basilique de Saint-Denis

Deuxième anecdote : Le pied d’Henri II, l’époux de Catherine de Médicis, a été retrouvé dans une brocante. Ne rigolez pas c’est vrai. Albert Richter, architecte de son état, a trouvé le pied droit du roi chez un brocanteur à Saint-Denis. On peut même y voir des veines et des tendons, un pied très réaliste. Impossible de savoir comment le peton royal a été subtilisé au souverain et quand.





Troisième anecdote : Dagobert, le malin. Le Roi des Francs meurt à l’âge de 36 ans. Son tombeau raconte l’histoire de sa traversée du Styx, le fleuve des enfers dans la mythologie. L’âme tourmentée du roi est représentée par un Dagobert nu et couronné, il est assailli de démons horribles qui tentent de le retenir sur le bateau et de l'amener en enfer. Heureusement, Saint Denis, Saint Maurice et Saint Martin arrivent pour l’aider. Les démons battent en retraite ce qui permet à Dagobert de monter au ciel.

Conclusion : même si on a péché toute sa vie, se faire enterrer à Saint-Denis permet de regagner sa pureté originelle. Pratique.





