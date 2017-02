VIDÉO - Malgré l'appel au boycott, Tiffany Trump était au défilé de Tao Wang

La famille Trump a eu quelques démêlés avec le monde de la mode ces derniers temps. De nombreux stylistes ont refusé toute relation avec les proches du nouveau président, pour marquer publiquement leur opposition à la ligne politique de Donald Trump. L’américain Tom Ford ou encore la française Sophie Théallet, styliste de Michelle Obama avaient ainsi refusé d’habiller la première dame pour la cérémonie d’investiture.





La créatrice chinoise Taoray Wang n’a pas les mêmes états d’âme. Elle a conçu le manteau que portait Tiffany, la plus jeune des filles Trump, à cette cérémonie. Ce samedi, la styliste a affiché au grand jour la relation amicale qui l’unit à cette jeune femme de 23 ans, en l’invitant à son défilé organisé dans le cadre de la Fashion Week de New-York. Assise au premier rang, Tiffany Trump est venue en compagnie de sa mère Marla Maples, l’ancienne épouse du président.





De nombreux appels au boycott ont été émis mais la créatrice avoue ne pas avoir envisagé de refuser une collaboration avec la famille Trump, comme l'ont pourtant fait de nombreux designers. "Je n'y ai pas pensé parce que je suis très ouverte d'esprit. Je collabore avec des célébrités internationales et des dirigeants", a-t-elle expliqué. Selon Taoray Wang, Tiffany est "une formidable jeune femme". "Je préfère me concentrer sur les qualités personnelles et la personnalité que de mettre une étiquette", a-t-elle confié à l'AFP.