Matelas : comment faire le bon choix

Souple ou ferme ? Il n'y a pas de règle absolue et le prix (de 130 à 2 000€ et plus) n'est pas le seul critère à prendre en consédération. Un matelas est un achat personnel. On dort à deux, on essaie à deux et on ne délègue pas cet achat, car il est primordial d'être bien dans son lit. On y dort bien sûr mais pas seulement, un lit ça sert aussi à récupérer, à se détendre (adieu les tensions musculaires).