Noël : notre sélection de bûches renversantes

Un chiffre. Près de 8 bûches sur 10 sont vendues les trois dernières semaines de décembre. C’est donc maintenant ou jamais. Incontournable, le point final du repas de Noêl surfe pourtant sur les tendances. Plus légères, créatives et savoureuses, les bûches s ont bien changé pour preuve, beaucoup ne ressemblent plus à la bûche en bois, la vraie.